Сі Цзіньпін заявив про готовність поглибити співпрацю з Північною Кореєю

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запевнив Сі в готовності КНДР розвивати з Китаєм відносини дружнього співробітництва

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін хоче й готовий до розширення стратегічного партнерства з Північною Кореєю. Його цитує Центральне телебачення Китаю (CCTV).

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"Китай готовий спільно з КНДР зміцнювати стратегічну взаємодію та координацію, поглиблювати дружні обміни та співпрацю", – сказав Сі.

Китайський лідер підкреслив своє особисте прагнення до розвитку відносин між двома державами та підтвердив готовність уряду КНР працювати спільно з Пхеньяном над розвитком "соціалістичних цінностей" в обох країнах.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запевнив Сі в готовності КНДР розвивати з Китаєм відносини дружнього співробітництва.

28 вересня The Times заявив, що США мають докази постачань зброї до Росії з Китаю. Обізнані особи кажуть, що нехай КНР і не визнає цього публічно, але країні буде важко приховати все більшу підтримку.

Так само КНДР постачає Росії артилерійські боєприпаси, хоча й не приховує цього. За даними The Times, армія окупантів отримує від Пхеньяна до трьох мільйонів снарядів на рік.