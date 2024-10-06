Си Цзиньпин заявил о готовности углубить сотрудничество с Северной Кореей

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заверил Си в готовности КНДР развивать с Китаем отношения дружеского сотрудничества

Си Цзиньпин (Фото: ЕРА)

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин хочет и готов к расширению стратегического партнерства с Северной Кореей. Его цитирует Центральное телевидение Китая (CCTV).

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество", – сказал Си.

Китайский лидер подчеркнул свое стремление к развитию отношений между двумя государствами и подтвердил готовность правительства КНР работать совместно с Пхеньяном над развитием "социалистических ценностей" в обеих странах.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заверил Си в готовности КНДР развивать с Китаем отношения дружественного сотрудничества.

28 сентября The Times заявил, что у США есть доказательства поставок оружия в Россию из Китая. Знающие люди говорят, что пусть КНР и не признает этого публично, но стране будет трудно скрыть все большую поддержку.

Также КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы, хотя и не скрывает этого. По данным The Times, армия оккупантов получает от Пхеньяна до трех миллионов снарядов в год.