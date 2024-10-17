Зеленский: Путин хочет сравниться с уровнем производства вооружения стран ЕС до 2025 года

Владимир Зеленский упомянул, что КНДР помогает России снарядами, оборудованием и даже людьми

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что к следующему году российский диктатор Владимир Путин хочет сравниться с уровнем производства вооружения членов Европейского Союза. Об этом стало известно на заседании Европейского совета в Брюсселе, где глава государства представил План победы.

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Зеленский заявил, что украинским военным нужно больше сил, потому что Путин готовит подкрепление, чтобы продолжить войну, а не завершить ее.

По словам президента, диктатор РФ намерен сравниться с уровнем производства вооружения стран ЕС до 2025 года.

"И он получает помощь из Северной Кореи снарядами, оборудованием, а сейчас даже людьми. Плюс Иран. К сожалению, мы получили сигналы, что Китай до сих пор активно помогает России продолжать эту войну. У нас есть четкие разведывательные данные", – подчеркнул Зеленский.

28 сентября The Times писало, что у НАТО есть доказательства поставки оружия России от китайских компаний.

2 октября Китай заявил, что намерен поддерживать "мир и стабильность" вместе с Путиным.

6 октября лидер Китая заявил, что страна готова укрепить отношения с Северной Кореей.

11 октября Китай назвал Украину "дружественной" страной и заявил, что готов развивать взаимовыгодное сотрудничество.