Зеленский: Путин хочет сравниться с уровнем производства вооружения стран ЕС до 2025 года
Президент Владимир Зеленский заявил, что к следующему году российский диктатор Владимир Путин хочет сравниться с уровнем производства вооружения членов Европейского Союза. Об этом стало известно на заседании Европейского совета в Брюсселе, где глава государства представил План победы.
Зеленский заявил, что украинским военным нужно больше сил, потому что Путин готовит подкрепление, чтобы продолжить войну, а не завершить ее.
По словам президента, диктатор РФ намерен сравниться с уровнем производства вооружения стран ЕС до 2025 года.
"И он получает помощь из Северной Кореи снарядами, оборудованием, а сейчас даже людьми. Плюс Иран. К сожалению, мы получили сигналы, что Китай до сих пор активно помогает России продолжать эту войну. У нас есть четкие разведывательные данные", – подчеркнул Зеленский.
- 28 сентября The Times писало, что у НАТО есть доказательства поставки оружия России от китайских компаний.
- 2 октября Китай заявил, что намерен поддерживать "мир и стабильность" вместе с Путиным.
- 6 октября лидер Китая заявил, что страна готова укрепить отношения с Северной Кореей.
- 11 октября Китай назвал Украину "дружественной" страной и заявил, что готов развивать взаимовыгодное сотрудничество.