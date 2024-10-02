Си заявил, что Китай будет "поддерживать мир и стабильность" вместе с Путиным

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: http://kremlin.ru)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обменялся поздравлениями с российским диктатором Владимиром Путиным по случаю 75-летия со дня установления дипломатических отношений между странами. Глава КНР заявил, что намерен вместе с РФ поддерживать "мир во всем мире", сказано на сайте Министерства иностранных дел страны.

"Качественное развитие и модернизация [отношений] внесут новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире и содействие построению сообщества с общими интересами и в будущее человечества", — заявил глава Китая.

Си отметил, что последние 75 лет РФ и Китай всячески развивают и улучшают отношения между странами, исходя из "фундаментальных интересов двух стран и их народов". Среди важных характеристик он отметил "добрососедскую дружбу", "всестороннее стратегическое взаимодействие" и "взаимовыгодное сотрудничество".

Кроме того, в так называемую новую эпоху, по словам главы Китая, политическое доверие между странами углубилось на фоне "крупных изменений, невиданных за столетие". А практическое сотрудничество между странами достигло "замечательных результатов".

Си подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с Путиным над их развитием и улучшением. Российский диктатор в свою очередь заявил, что РФ первой признала КНР и сейчас отношения между странами находятся на "рекордно высоком уровне". По его словам, страны сейчас активно сотрудничают в разных сферах, в частности в торговле и технологиях.

"Я верю, что обе стороны... будут способствовать дальнейшему укреплению российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эпоху, а также способствовать обеспечению безопасности и стабильности в Евразии и мире", — заявил Путин.

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