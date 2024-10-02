Сі заявив, що Китай буде "підтримувати мир і стабільність" разом із Путіним
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін обмінявся вітаннями з російським диктатором Володимиром Путіним з нагоди 75-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між країнами. Глава КНР заявив, що має намір разом із РФ підтримувати "мир у всьому світі", сказано на сайті Міністерства закордонних справ країни.
"Якісний розвиток і модернізація [відносин] зроблять новий внесок у підтримку миру та стабільності в усьому світі та сприяння побудові спільноти із загальними інтересами та у майбутнє людства", — заявив глава Китаю.
Сі зазначив, що останні 75 років РФ і Китай всіляко розвивають та покращують відносини між країнами, виходячи з "фундаментальних інтересів двох країн та їх народів". Серед важливих характеристик він зазначив "добросусідську дружбу", "всебічну стратегічну взаємодію" та "взаємовигідну співпрацю".
Крім того, у так звану нову епоху, за словами глави Китаю, політична довіра між країнами поглибилася на тлі "великих змін, небачених за сторіччя". А практична співпраця між країнами досягла "чудових результатів".
Сі підкреслив, що надає великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з Путіним над їх розвитком та покращенням. Російський диктатор своєю чергою заявив, що РФ першою визнала КНР і зараз відносини між країнами знаходяться на "рекордно високому рівні". За його словами, країни зараз активно співпрацюють у різних галузях, зокрема у торгівлі та технологіях.
"Я вірю, що обидві сторони... сприятимуть подальшому зміцненню російсько-китайського всеосяжного стратегічного партнерства та координації в нову епоху, а також сприятимуть забезпеченню безпеки та стабільності в Євразії та світі", — заявив Путін.
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