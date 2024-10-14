Північна Корея фактично включилась у війну проти України – Зеленський

На Ставці обговорили відносини Росії з іншими країнами, що інвестують у затягування війни

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

14 жовтня на засіданні Ставки обговорювалось питання фактичного включення Північної Кореї у війну проти України. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, були доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо намірів росіян на осінь і зиму.

"Усе доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", – сказав Зеленський.

Також на Ставці обговорили відносини України з партнерами та вірогідні кроки, що можуть "допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату". Зеленський сказав, що у відповідь дав конкретні завдання Силам безпеки й оборони, уряду та дипломатам.

"Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде", – наголосив президент.