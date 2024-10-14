Північна Корея фактично включилась у війну проти України – Зеленський
14 жовтня на засіданні Ставки обговорювалось питання фактичного включення Північної Кореї у війну проти України. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, були доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо намірів росіян на осінь і зиму.
"Усе доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", – сказав Зеленський.
Також на Ставці обговорили відносини України з партнерами та вірогідні кроки, що можуть "допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату". Зеленський сказав, що у відповідь дав конкретні завдання Силам безпеки й оборони, уряду та дипломатам.
"Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде", – наголосив президент.
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