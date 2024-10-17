Зеленский заявил, что не будет обсуждать с Шольцем дальнобойные удары по России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия с начала полномасштабной войны ни разу не передавала дальнобойное оружие Украине, поэтому не может запрещать удары по РФ. При этом во время брифинга после заседания Евросовета он отметил, что много раз разговаривал с канцлером Олафом Шольцем о такой возможности помочь Украине.

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"Я не буду говорить с Олафом о том, использовать или не использовать дальнобойное оружие, немецкое оружие, потому что его нет. Но оно нам нужно. Но я уважаю его мнение, это его право соглашаться или не соглашаться. Но он не может рекомендовать кому-то другому поставлять его или нет", — сказал президент.

Зеленский отметил, что Шольц мог бы одобрить передачу дальнобойного оружия Украине в знак поддержки и чтобы проверить, действительно ли россияне готовы прекратить войну. Но при этом Германия могла бы не давать разрешения на дальнобойные удары по России.

При этом президент рассказал, что Украина уже применяла для ударов по Крыму дальнобойные ракеты собственного производства, британские Storm Shadow и французские SCALP. В результате этих ударов были уничтожены 23 корабля Черноморского флота РФ, что можно считать "большим успехом".

Что касается позиции Шольца по вступлению Украины в НАТО, то, по словам Зеленского, он ни разу не говорил точное "нет", но и не говорил точное "да". Однако добавил, что переговоры насчет членства "в процессе" и Украина намерена "поработать" с Германией.

17 октября Зеленский заявил Дональду Трампу, что Украину может защищать или НАТО, или ядерное оружие. Наша страна выбирает первый вариант.

Также во время выступления в Евросовете в тот же день Зеленский заявил, что Россия хочет сравняться с уровнем производства вооружения стран ЕС до 2025 года.

Кроме того, по словам президента, как только Украина начала делать собственное дальнобойное оружие, союзники задумались над тем, как снять ограничения.

16 октября президент заявил, что после войны ЗСУ смогут заменить армию США в Европе, чтобы использовать свой боевой опыт для защиты НАТО.