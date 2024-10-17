Зеленский: После того, как Украина стала делать дальнобойное оружие – партнеры задумались

Президент отметил, что ранее все партнеры были против разрешений на дальнобойные удары по России, но и теперь их надо "двигать вперед"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Когда Украина начала производить дальнобойное вооружение, то большинство партнеров "начали думать об этом, как обеспечить" разрешения на дальнобойные удары, которые раньше не хотели давать. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем перед заседанием этого института.

Журналист спросил, почему сейчас ситуация должна измениться, если так много пунктов Плана победы партнеры уже отклонили в прошлом.

"[В Плане] не так много пунктов, потому что есть некоторые секретные документы и некоторые очень важные чувствительные пункты", – ответил Зеленский.

Он признал, что в отношении некоторых из них Украина уже просила партнеров раньше – в частности, по снятию всех ограничений на использование дальнобойного оружия по территории России.

Президент отметил, что все партнеры были против этого.

Однако потом Украина сама начала производить свое дальнобойное вооружение – и после этого большинство партнеров "начали думать об этом, как обеспечить" такие разрешения на удары, отметил Зеленский.

По его мнению, теперь необходимо "двигать вперед" некоторых партнеров. Этого можно добиться только с единством в Евросоюзе – и таким образом можно влиять не только на лидеров стран внутри блока, но и за его пределами, считает глава государства.