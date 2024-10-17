Зеленський: Після того, як Україна стала виробляти далекобійне озброєння – партнери задумались

Президент зазначив, що раніше всі партнери були проти дозволів на далекобійні удари по Росії, але і тепер їх треба "рухати вперед"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Коли Україна почала виробляти далекобійне озброєння, то більшість партнерів "почали думати про це, як забезпечити" дозволи на далекобійні удари, котрі раніше не хотіли давали. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем перед засіданням цієї інституції.

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Журналіст запитав, чому зараз ситуація має змінитися, якщо "так багато" пунктів Плану перемоги партнери вже відхилили у минулому.

"[У Плані] не так багато пунктів, тому що є деякі секретні документи й деякі дуже важливі чутливі пункти", – відповів Зеленський.

Він визнав, що стосовно деяких з них Україна вже просила партнерів раніше – зокрема, щодо зняття всіх обмежень на використання далекобійної зброї по території Росії.

Президент зазначив, що усі партнери були проти цього.

Проте потім Україна сама почала виробляти свої далекобійні озброєння – і після цього більшість партнерів "почали думати про це, як забезпечити" такі дозволи на удари, зазначив Зеленський.

На його думку, тепер необхідно "рухати вперед" деяких партнерів. Цього можна досягти тільки з єдністю у Євросоюзі – і в такий спосіб можна впливати не тільки на лідерів країн усередині блоку, але й за його межами, вважає глава держави.