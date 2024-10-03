Україна наблизилася до створення власної ракети дальністю близько 700 км – Горбулін, Бадрак
Україна наблизилася до створення власної ракети дальністю ураження близько 700 кілометрів, а також розробляє зенітно-ракетний комплекс дальністю 100 км. Про це заявили перший віцепрезидент Національної академії наук, колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Володимир Горбулін та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак у великому тексті для LIGA.net.
Вони додали: у квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що нові зразки ракет були запущені у серійне виробництво, а за місяць до цього російські ресурси вказували на існування "глибокої модернізації" української протикорабельної ракети "Нептун" – тоді йшлося про можливе збільшення дальності ураження цього озброєння з 280 км до 400 км.
Окрім цього, 24 серпня Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".
А вже 27 серпня президент повідомив, що Україна створила першу балістичну ракету, вона успішно пройшла випробування.
- У листопаді 2023 року начальник профільного департаменту Генштабу повідомив, що український оперативно-тактичний комплекс "Грім-2" ("Сапсан") існує та вдосконалюється, а росіяни нехай "відчувають його дію на собі". "Сапсан" – довгобуд, створення якого Міноборони обіцяло реанімувати у 2022-му.
У серпні 2024-го голова Мінцифри заявляв, що одна "Паляниця" коштує дешевше $1 млн. У вересні стало відомо, що Литва виділить понад $11 млн на такі ракети-дрони. У вересні голова Мінстратегпрому повідомив, що наразі основним завданням для виробника "Паляниці" є масштабування виробництва.
- Голова Міноборони Умєров повідомив, що його відомство розробило ракетну програму України – партнери вже дали усну згоду її фінансувати, найближчим часом від них будуть письмові відповіді. Згодом посадовець заявив, що Україна веде переговори з партнерами про пряме фінансування, а наприкінці 2024-го або на початку 2025 року з'явиться "багато інформації" про велику ракетну програму України.