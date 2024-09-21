Умєров про ракетну програму: Партнери усно погодилися фінансувати, незабаром буде письмово
Міністерство оборони розробило ракетну програму України – партнери вже дали усну згоду її фінансувати, найближчим часом від них будуть письмові відповіді, повідомив очільник відомства Рустем Умєров. Про це він розповів в ефірі телемарафону.
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За його словами, з цього року Міноборони взяло лідерство у цьому питанні – відомство розробило "достатньо потужну" ракетну програму.
"Ми нею [програмою] вже обмінялися з партнерами й очікуємо: скільки із тої спроможності (які ми можемо будувати ракети й дрони, або ракети-дрони) вони будуть підтримувати", – заявив Умєров.
Міністр зазначив, що партнери вже надали усну згоду на фінансування цієї програми – і найближчим часом Україна має отримати "вже фінальні письмові відповіді" від них.
Щодо масштабів випуску ракет, посадовець заявив: робиться "все можливе", аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової програми України.
На початку серпня президент Володимир Зеленський після засідання Ставки повідомив – вирішено спрямувати додаткові кошти на українську ракетну програму, анонсував "більше ракет".
- У листопаді 2023-го начальник профільного департаменту Генштабу повідомив, що український оперативно-тактичний комплекс "Грім-2" ("Сапсан") існує та вдосконалюється, а росіяни нехай "відчувають його дію на собі". "Сапсан" – довгобуд, створення якого Міноборони обіцяло реанімувати у 2022-му.
- 24 серпня 2024-го Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця". Голова Мінцифри заявив, що одна "Паляниця" коштує дешевше $1 млн. У вересні стало відомо, що Литва виділить понад $11 млн на таких ракет-дронів.
- 27 серпня президент повідомив, що Україна створила першу балістичну ракету, вона успішно пройшла випробування.
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