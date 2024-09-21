Умєров про ракетну програму: Партнери усно погодилися фінансувати, незабаром буде письмово

Щодо масштабів випуску ракет, міністр заявив: робиться "все можливе", аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової програми України

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони розробило ракетну програму України – партнери вже дали усну згоду її фінансувати, найближчим часом від них будуть письмові відповіді, повідомив очільник відомства Рустем Умєров. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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За його словами, з цього року Міноборони взяло лідерство у цьому питанні – відомство розробило "достатньо потужну" ракетну програму.

"Ми нею [програмою] вже обмінялися з партнерами й очікуємо: скільки із тої спроможності (які ми можемо будувати ракети й дрони, або ракети-дрони) вони будуть підтримувати", – заявив Умєров.

Міністр зазначив, що партнери вже надали усну згоду на фінансування цієї програми – і найближчим часом Україна має отримати "вже фінальні письмові відповіді" від них.

Щодо масштабів випуску ракет, посадовець заявив: робиться "все можливе", аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової програми України.

На початку серпня президент Володимир Зеленський після засідання Ставки повідомив – вирішено спрямувати додаткові кошти на українську ракетну програму, анонсував "більше ракет".

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