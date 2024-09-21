Умеров о ракетной программе: Партнеры устно согласились финансировать, будет и письменно

Насчет масштабов выпуска, министр заявил: делается "все возможное", чтобы ракетная программа по количеству была приближена к дроновой программе

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министерство обороны разработало ракетную программу Украины – партнеры уже дали устное согласие ее финансировать, в ближайшее время от них будут письменные ответы, сообщил глава ведомства Рустем Умеров. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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По его словам, с этого года Минобороны взяло лидерство в этом вопросе – ведомство разработало "достаточно мощную" ракетную программу.

"Мы ею [программой] уже обменялись с партнерами и ожидаем: сколько из той возможности (какие мы можем строить ракеты и дроны или ракеты-дроны) они будут поддерживать", – заявил Умеров.

Министр отметил, что партнеры уже предоставили устное согласие на финансирование этой программы – и в ближайшее время Украина должна получить "уже финальные письменные ответы" от них.

Что касается масштабов выпуска ракет, чиновник заявил: делается "все возможное", чтобы ракетная программа по количеству была приближена к дроновой программе Украины.

В начале августа президент Владимир Зеленский после заседания Ставки сообщил – решено направить дополнительные средства на украинскую ракетную программу, анонсировал "больше ракет".

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