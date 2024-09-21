Умеров о ракетной программе: Партнеры устно согласились финансировать, будет и письменно
Министерство обороны разработало ракетную программу Украины – партнеры уже дали устное согласие ее финансировать, в ближайшее время от них будут письменные ответы, сообщил глава ведомства Рустем Умеров. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
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По его словам, с этого года Минобороны взяло лидерство в этом вопросе – ведомство разработало "достаточно мощную" ракетную программу.
"Мы ею [программой] уже обменялись с партнерами и ожидаем: сколько из той возможности (какие мы можем строить ракеты и дроны или ракеты-дроны) они будут поддерживать", – заявил Умеров.
Министр отметил, что партнеры уже предоставили устное согласие на финансирование этой программы – и в ближайшее время Украина должна получить "уже финальные письменные ответы" от них.
Что касается масштабов выпуска ракет, чиновник заявил: делается "все возможное", чтобы ракетная программа по количеству была приближена к дроновой программе Украины.
В начале августа президент Владимир Зеленский после заседания Ставки сообщил – решено направить дополнительные средства на украинскую ракетную программу, анонсировал "больше ракет".
- В ноябре 2023-го начальник профильного департамента Генштаба сообщил, что украинский оперативно-тактический комплекс "Гром-2" ("Сапсан") существует и совершенствуется, а россияне пусть "испытывают его действие на себе". "Сапсан" – долгострой, создание которого Минобороны обещало реанимировать в 2022-м.
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