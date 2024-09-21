Зеленский о поражениях складов в России: Бьем своим оружием

Украина продолжит работать с партнерами для получения разрешения на дальнобойные удары по РФ их вооружением

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина бьет по российским арсеналам собственным оружием, на пораженном Службой безопасности Украины складе были тактические ракеты и управляемые авиабомбы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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"Есть очередное поражение арсенала в России, и это был значительный арсенал для оккупанта. Все наши воины Сил обороны и безопасности Украины, которые были задействованы, – благодарю вас! ВСУ, Служба безопасности Украины и все привлекаемые – молодцы!", – заявил президент.

Также он сообщил о боевой работе СБУ по еще одному арсеналу российских войск – там хранились российские тактические ракеты и КАБы, которые РФ использует для террора против украинских городов и позиций.

Зеленский подчеркнул, что Украина наносит такие удары благодаря своему оружию – без тех средств, которые могут предоставить партнеры и которые могут "значительно ускорить" окончание войны путем уничтожения наступательного потенциала России.

"Если бы мы могли всю нашу точность направить для защиты нашего государства, если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры, ситуация в войне была бы значительно лучше для нашей безопасности – для безопасности Украины и всех в мире, кто не хочет существовать в условиях таких агрессий, как эта российская", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина убеждает партнеров и продолжит говорить на следующей неделе о том, что ей нужна полноценная дальнобойность – не только собственными дронами и ракетами, пока не имеющими "достаточной дальности", но и с помощью оружия от партнеров.

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