Зеленський про ураження складів в Росії: Б'ємо своєю зброєю

Україна продовжить працювати з партнерами для отримання дозволу на далекобійні удари по РФ їхнім озброєнням

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна б'є по російських арсеналах власною зброєю, на ураженому Службою безпеки України складі були тактичні ракети та керовані авіабомби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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"Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, – дякую вам! ЗСУ, Служба безпеки України та всі, хто залучався, – молодці!" – заявив президент.

Також він повідомив про бойову роботу СБУ по ще одному арсеналу російських військ – там зберігалися російські тактичні ракети та КАБи, які РФ використовує для терору проти українських міст і позицій.

Зеленський підкреслив, що Україна завдає таких ударів завдяки своїй зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які здатні "значно прискорити" закінчення війни шляхом знищення наступального потенціалу Росії.

"Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України та всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна переконує партнерів і продовжить говорити наступного тижня про те, що їй потрібна повноцінна далекобійність – не лише власними дронами та ракетами, які поки що не мають "достатньої дальності", але й за допомогою озброєння від партнерів.

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