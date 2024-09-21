Зеленський про ураження складів в Росії: Б'ємо своєю зброєю
Україна б'є по російських арсеналах власною зброєю, на ураженому Службою безпеки України складі були тактичні ракети та керовані авіабомби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
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"Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, – дякую вам! ЗСУ, Служба безпеки України та всі, хто залучався, – молодці!" – заявив президент.
Також він повідомив про бойову роботу СБУ по ще одному арсеналу російських військ – там зберігалися російські тактичні ракети та КАБи, які РФ використовує для терору проти українських міст і позицій.
Зеленський підкреслив, що Україна завдає таких ударів завдяки своїй зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які здатні "значно прискорити" закінчення війни шляхом знищення наступального потенціалу Росії.
"Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України та всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська", – зазначив Зеленський.
За його словами, Україна переконує партнерів і продовжить говорити наступного тижня про те, що їй потрібна повноцінна далекобійність – не лише власними дронами та ракетами, які поки що не мають "достатньої дальності", але й за допомогою озброєння від партнерів.
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Вночі та вранці про дронову атаку, пожежу та детонацію на складі боєприпасів у Краснодарському краї повідомляли російські ресурси — вони ж публікували відео з вибухами й полум'ям.
По обіді Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по двох арсеналах у Росії: окрім об'єкта у Тверській області, Сили оборони уразили й склад "Тихорецьк" на півдні Росії.
Співрозмовник LIGA.net в СБУ повідомив, що дрони спецслужби уразили арсенал у Тверській області з артилерійськими боєприпасами та ракетами для систем "Іскандер" та "Точка-У". Також він додав, що дрони відомства вдарили по інфраструктурі військового аеродрому Шайківка у Калузькій області.
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