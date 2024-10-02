Умєров: Наступного або до кінця цього року буде інформація про велику ракетну програму
Наприкінці 2024-го або на початку 2025 років з'явиться "багато інформації" про велику ракетну програму України. Про це на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Інтерфакс-Україна.
"Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року, або до кінця року, ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", – сказав він.
Міністр нагадав, що Україна вже розпочала роботу над створенням балістичних ракет.
Раніше Умєров казав, що Україна розробила "потужну ракетну програму" на три роки. Зараз Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування.
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