Умєров: Наступного або до кінця цього року буде інформація про велику ракетну програму
Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Наприкінці 2024-го або на початку 2025 років з'явиться "багато інформації" про велику ракетну програму України. Про це на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Інтерфакс-Україна.

"Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року, або до кінця року, ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", – сказав він.

Міністр нагадав, що Україна вже розпочала роботу над створенням балістичних ракет.

Раніше Умєров казав, що Україна розробила "потужну ракетну програму" на три роки. Зараз Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування.

  • 24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".
  • 25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.
  • 27 серпня Федоров заявив, що одна українська ракета-дрон "Паляниця" коштує дешевше за $1 млн.
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