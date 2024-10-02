Умєров: Наступного або до кінця цього року буде інформація про велику ракетну програму

Раніше Умєров заявляв, що Україна створила "потужну ракетну програму", розраховану на три роки

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Наприкінці 2024-го або на початку 2025 років з'явиться "багато інформації" про велику ракетну програму України. Про це на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Інтерфакс-Україна.

"Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року, або до кінця року, ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", – сказав він.

Міністр нагадав, що Україна вже розпочала роботу над створенням балістичних ракет.

Раніше Умєров казав, що Україна розробила "потужну ракетну програму" на три роки. Зараз Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування.

24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.

27 серпня Федоров заявив, що одна українська ракета-дрон "Паляниця" коштує дешевше за $1 млн.