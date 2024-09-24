Умєров: Україна веде перемовини з партнерами щодо фінансування ракетної програми
Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування в ракетну програму. Про це в інтерв’ю виданню Лівий берег повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
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Відповідаючи на запитання про стан української ракетної програми, очільник оборонного відомства заявив, що до цього вона управлялася Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості. З 2024 року Міноборони взяло її на себе.
"Ми перевели з Головного управління розвідки генерала Клочка, з яким зробили аудит, перевірили, що де потрібно. Скільки ПЗРК, наприклад, "Градів", "Ураганів", "Смерчів". Переглянули авіакомпоненти, скільки дальніх ракет потрібно. Вивірили усе. Цифри знаємо. І визначаємо, скільки і як будемо фінансувати", – розповів Умєров.
Він додав, що ракетна програма розрахована на три роки. І зараз Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування.
За словами міністра, ракети – складне питання, але "ми його подужали".
"Ми юзаємо ці ракети. І хочемо своє локальне виробництво збільшити, тому що нам завжди потрібні будуть ракети для стримування і відсічі. Відповідно, ми інвестуємо в неї та партнерів просимо інвестувати. Це ракети й дрони на дальні, середні й маленькі відстані", – наголосив Умєров.
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