Умєров: Україна веде перемовини з партнерами щодо фінансування ракетної програми

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування в ракетну програму. Про це в інтерв’ю виданню Лівий берег повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Відповідаючи на запитання про стан української ракетної програми, очільник оборонного відомства заявив, що до цього вона управлялася Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості. З 2024 року Міноборони взяло її на себе.

"Ми перевели з Головного управління розвідки генерала Клочка, з яким зробили аудит, перевірили, що де потрібно. Скільки ПЗРК, наприклад, "Градів", "Ураганів", "Смерчів". Переглянули авіакомпоненти, скільки дальніх ракет потрібно. Вивірили усе. Цифри знаємо. І визначаємо, скільки і як будемо фінансувати", – розповів Умєров.

Він додав, що ракетна програма розрахована на три роки. І зараз Україна почала перемовини з партнерами, щоб залучити пряме фінансування.

За словами міністра, ракети – складне питання, але "ми його подужали".

"Ми юзаємо ці ракети. І хочемо своє локальне виробництво збільшити, тому що нам завжди потрібні будуть ракети для стримування і відсічі. Відповідно, ми інвестуємо в неї та партнерів просимо інвестувати. Це ракети й дрони на дальні, середні й маленькі відстані", – наголосив Умєров.

24 серпня президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця".

25 серпня президент показав, як виглядає "Паляниця". Глава держави зазначив, що вона була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.

27 серпня Федоров заявив, що одна українська ракета-дрон "Паляниця" коштує дешевше $1 млн.

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