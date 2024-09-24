Умеров: Украина ведет переговоры с партнерами по финансированию ракетной программы
Украина начала переговоры с партнерами по привлечению прямого финансирования в ракетную программу. Об этом в интервью изданию Левый берег сообщил министр обороны Рустем Умеров.
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Отвечая на вопрос о состоянии украинской ракетной программы, глава оборонного ведомства заявил, что до этого она управлялась Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. С 2024 года Минобороны взяло ее на себя.
"Мы перевели из Главного управления разведки генерала Клочко, с которым провели аудит, проверили, что где нужно. Сколько ПЗРК, например, "Градов", "Ураганов", "Смерчей". Просмотрели авиакомпоненты, сколько дальних ракет нужно. Выверили все. Цифры знаем. И определяем, сколько и как будем финансировать", – рассказал Умеров.
Он добавил, что ракетная программа рассчитана на три года. И сейчас Украина начала переговоры с партнерами, чтобы привлечь прямое финансирование.
По словам министра, ракеты – сложный вопрос, но "мы его осилили".
"Мы юзаем эти ракеты. И хотим свое локальное производство увеличить, потому что нам всегда нужны будут ракеты для сдерживания и отпора. Соответственно, мы инвестируем в нее и партнеров просим инвестировать. Это ракеты и дроны на дальние, средние и маленькие расстояния", – подчеркнул Умеров.
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