Умеров: Украина ведет переговоры с партнерами по финансированию ракетной программы

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Украина начала переговоры с партнерами по привлечению прямого финансирования в ракетную программу. Об этом в интервью изданию Левый берег сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Отвечая на вопрос о состоянии украинской ракетной программы, глава оборонного ведомства заявил, что до этого она управлялась Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. С 2024 года Минобороны взяло ее на себя.

"Мы перевели из Главного управления разведки генерала Клочко, с которым провели аудит, проверили, что где нужно. Сколько ПЗРК, например, "Градов", "Ураганов", "Смерчей". Просмотрели авиакомпоненты, сколько дальних ракет нужно. Выверили все. Цифры знаем. И определяем, сколько и как будем финансировать", – рассказал Умеров.

Он добавил, что ракетная программа рассчитана на три года. И сейчас Украина начала переговоры с партнерами, чтобы привлечь прямое финансирование.

По словам министра, ракеты – сложный вопрос, но "мы его осилили".

"Мы юзаем эти ракеты. И хотим свое локальное производство увеличить, потому что нам всегда нужны будут ракеты для сдерживания и отпора. Соответственно, мы инвестируем в нее и партнеров просим инвестировать. Это ракеты и дроны на дальние, средние и маленькие расстояния", – подчеркнул Умеров.

24 августа президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".

25 августа президент показал, как выглядит "Паляница". Глава государства отметил, что она была разработана собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.

27 августа Федоров заявил, что одна украинская ракета-дрон "Паляница" стоит дешевле $1 млн.

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