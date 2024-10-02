Умеров: В следующем или до конца этого года будет информация о большой ракетной программе

Ранее Умеров заявлял, что Украина создала "мощную ракетную программу", рассчитанную на три года

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

В конце 2024-го или начале 2025 годов появится "много информации" о крупной ракетной программе Украины. Об этом на втором Международном форуме оборонных индустрий заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Интерфакс-Украина.

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"Как вам известно, в последнее время мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году, или до конца года, вы услышите много о том, что будет большая ракетная программа", – сказал он.

Министр напомнил, что Украина уже приступила к работе над созданием баллистических ракет.

Ранее Умеров говорил, что Украина разработала "мощную ракетную программу" на три года. В настоящее время Украина начала переговоры с партнерами, чтобы привлечь прямое финансирование.

24 августа президент Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".

25 августа президент показал, как выглядит "Паляница". Глава государства отметил, что оно было разработано собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.

27 августа Федоров заявил, что одна украинская ракета-дрон "Паляница" стоит дешевле $1 млн.