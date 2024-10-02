Умеров: В следующем или до конца этого года будет информация о большой ракетной программе
В конце 2024-го или начале 2025 годов появится "много информации" о крупной ракетной программе Украины. Об этом на втором Международном форуме оборонных индустрий заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Интерфакс-Украина.
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"Как вам известно, в последнее время мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году, или до конца года, вы услышите много о том, что будет большая ракетная программа", – сказал он.
Министр напомнил, что Украина уже приступила к работе над созданием баллистических ракет.
Ранее Умеров говорил, что Украина разработала "мощную ракетную программу" на три года. В настоящее время Украина начала переговоры с партнерами, чтобы привлечь прямое финансирование.
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