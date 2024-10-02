Умєров обіцяє збільшити виробництво дронів, далекобійної зброї та балістики у 2025 році

Глава Міноборони заявив, що вже було інвестовано $4 млрд у розвиток української промисловості, а наступного року планується збільшити фінансування

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

У 2025 році Україна планує збільшити виробництво вітчизняної зброї, зокрема дронів, далекобійних та балістичних ракет. Про це на форумі DFNC2 заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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"Ми вже інвестували $4 млрд у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", – сказав він.

Міністр зазначив, що Міністерство оборони активно залучає іноземних партнерів для створення спільних підприємств у сфері оборони. Важливою частиною цієї співпраці є підписання довгострокових контрактів на виробництво, постачання та обслуговування зброї, щоб забезпечити українську армію на тривалий час.