Ракета-дрон "Паляниця". Зараз основним завданням є масштабування виробництва – Мінстратегпром

Герман Сметанін (Фото: Укроборонпром)

Наразі основне завдання для виробника ракети-дрона "Паляниця" – масштабувати виробництво, повідомив очільник Міністерства стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін в ефірі телемарафону.

За його словами, основним завданням для виробника "Паляниці" є масштабування, аби "якомога більше даного озброєння могло потрапити до наших ЗСУ".

Щодо ракетної програми України загалом, посадовець заявив, що інформація на сьогодні закрита.

"Ви бачите щодня удари по території РФ. Працюють, як і далекобійні дрони, які у нас сьогодні виробляються масово, а також вже починається постачання до ЗСУ, до Повітряних сил наших вітчизняних ракет", – заявив міністр.