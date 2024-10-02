Ракета-дрон "Паляниця". Сейчас основной задачей является масштабирование – Минстратегпром

Герман Сметанин (Фото - Укроборонпром)

Сейчас основная задача для производителя ракеты-дрона "Паляниця" – масштабировать производство, сообщил глава Министерства стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в эфире телемарафона.

"Было успешное применение ["Паляниці"]. На сегодняшний день основная задача, стоящая для производителя этой ракеты – это масштабирование ее производства для того, чтобы как можно больше данного вооружения могло попасть в наши ВСУ", – заявил он.

По словам Сметанина, масштабирование производства "Паляниці" на сегодняшний день является основной задачей, которую нужно реализовать отечественному оборонно-промышленному комплексу.

Насчет ракетной программы Украины в целом, чиновник заявил, что информация на сегодняшний день закрыта.

"Вы видите ежедневно удары по территории РФ. Работают, как и дальнобойные дроны, которые у нас сегодня производятся массово, а также уже начинается поставка в ВСУ, в Воздушные силы наших отечественных ракет", – добавил министр.