Зеленский заявил, что украинские военные смогут заменить войска США в Европе
Украинские военные могут заменить некоторые подразделения войск США в Европе по окончании полномасштабной войны. Об этом во время выступления в Раде заявил президент Владимир Зеленский.
"Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны. Украинцы доказали, что могут быть той силой, которую российское зло не преодолеет", — заявил президент.
Зеленский отметил, что по окончании полномасштабной войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Бойцы сил обороны будут иметь реальный опыт ведения войны в современных условиях с использованием западного оружия и взаимодействия с войсками НАТО.
Украинский президент подчеркнул, что этот опыт должен быть использован для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности Европы.
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