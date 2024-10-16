Зеленский заявил, что украинские военные смогут заменить войска США в Европе

Президент отметил, что украинские военные будут иметь реальный опыт войны, который следует использовать

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украинские военные могут заменить некоторые подразделения войск США в Европе по окончании полномасштабной войны. Об этом во время выступления в Раде заявил президент Владимир Зеленский.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны. Украинцы доказали, что могут быть той силой, которую российское зло не преодолеет", — заявил президент.

Зеленский отметил, что по окончании полномасштабной войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Бойцы сил обороны будут иметь реальный опыт ведения войны в современных условиях с использованием западного оружия и взаимодействия с войсками НАТО.

Украинский президент подчеркнул, что этот опыт должен быть использован для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности Европы.