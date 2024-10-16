Зеленський заявив, що українські військові зможуть замінити війська США в Європі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Українські військові можуть замінити деякі підрозділи військ США у Європі після закінченні повномасштабної війни. Про це під час виступу в Раді заявив президент Володимир Зеленський.

"Передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, які дислоковані у Європі, українськими підрозділами. Після війни. Українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що після закінчення повномасштабної війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Бійці Сил оборони матимуть реальний досвід ведення війни в сучасних умовах із використанням західної зброї та взаємодії з військами НАТО.

Український президент підкреслив, що цей досвід має бути використаний, щоб зміцнити оборону НАТО та гарантувати безпеку Європі.