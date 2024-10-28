Зеленский: Украина во время войны не сможет вступить в НАТО, но ждем приглашения
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Плане победы не говорится о скором вступлении Украины в НАТО во время полномасштабной войны. Также в интервью The Times of India он подчеркнул, что конкретные пункты Плана предназначены для конкретных стран, обсуждения со всеми государствами мира не будет.
Зеленский объяснил, что первый пункт не означает скорое членство Украины в НАТО, потому что во время войны страна не может вступить в Альянс. Речь идет исключительно о приглашении, чтобы в будущем "никто не менял своей позиции" и все было не только на словах, но и на бумаге, подчеркнул он.
"Во время войны мы не можем стать членами НАТО, мы не будем никого затягивать в это во время войны. И опять же, приглашение в НАТО – этот пункт адресован исключительно странам НАТО", – сказал президент.
Второй пункт об усилении Сил обороны оружием касается исключительно стран "Рамштайна", которые с начала полномасштабной войны помогают Украине. Зеленский отметил, что не будет обсуждать этот пункт со странами Глобального Юга или другими государствами, не усиливающими Украину на поле боя.
Третий пункт – это обращение к пакету сдерживания России. По словам президента, пакет дальнобойного оружия должен находиться именно в Украине, но его наличие еще не означает применения дальнобойных ракет.
"Это пакет дальнобойного оружия, который Украина не будет применять, если Россия прекратит войну против нас... Этот пункт адресован не всем и даже не всем странам "Рамштайна". Этот пункт адресован только тем странам, которые имеют соответствующее оружие", – подчеркнул Зеленский.
- 17 октября Зеленский заявил, что не будет обсуждать с Шольцем дальнобойные удары по России, потому что Германия не передавала Украине дальнобойные ракеты.
- 18 октября сообщалось, что США все еще анализируют План победы, но поддерживают инициативу.
- В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что План победы снова оценят после выборов президента в США.
- 21 октября в Польше заявили, что хотят ознакомиться с тайными приложениями Плана победы, несмотря на то что не входят в перечень стран, получивших полную информацию о Плане.
- 23 октября спецпредставитель США в НАТО заявила, что американская сторона не готова пригласить Украину в Альянс. В то же время в Латвии заявили, что ожидают приглашения Украины в НАТО в 2025 году.