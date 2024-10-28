Зеленский: Украина во время войны не сможет вступить в НАТО, но ждем приглашения

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Плане победы не говорится о скором вступлении Украины в НАТО во время полномасштабной войны. Также в интервью The Times of India он подчеркнул, что конкретные пункты Плана предназначены для конкретных стран, обсуждения со всеми государствами мира не будет.

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Зеленский объяснил, что первый пункт не означает скорое членство Украины в НАТО, потому что во время войны страна не может вступить в Альянс. Речь идет исключительно о приглашении, чтобы в будущем "никто не менял своей позиции" и все было не только на словах, но и на бумаге, подчеркнул он.

"Во время войны мы не можем стать членами НАТО, мы не будем никого затягивать в это во время войны. И опять же, приглашение в НАТО – этот пункт адресован исключительно странам НАТО", – сказал президент.

Второй пункт об усилении Сил обороны оружием касается исключительно стран "Рамштайна", которые с начала полномасштабной войны помогают Украине. Зеленский отметил, что не будет обсуждать этот пункт со странами Глобального Юга или другими государствами, не усиливающими Украину на поле боя.

Третий пункт – это обращение к пакету сдерживания России. По словам президента, пакет дальнобойного оружия должен находиться именно в Украине, но его наличие еще не означает применения дальнобойных ракет.

"Это пакет дальнобойного оружия, который Украина не будет применять, если Россия прекратит войну против нас... Этот пункт адресован не всем и даже не всем странам "Рамштайна". Этот пункт адресован только тем странам, которые имеют соответствующее оружие", – подчеркнул Зеленский.