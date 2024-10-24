У Зеленського заперечили, що сім країн НАТО проти запрошення України

Сергій Никифоров (Фото: Офіс президента)

Речник президента Сергій Никифоров заперечив дані ЗМІ, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Слова прессекретаря Володимира Зеленського передає Укрінформ.

"Інформація у ЗМІ про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу", – сказав Никифоров.

Посадовець заявив, що ідею запрошення України підтримує "абсолютна більшість" країн-членів НАТО, а стосовно решти держав "ведеться активна робота з адвокації".

Речник зауважив, що запрошення до Альянсу – перший пункт Плану перемоги Зеленського і є "надійним шляхом до справедливого і тривалого миру".

Раніше видання Politico з посиланням на анонімних посадовців НАТО та США заявило, що проти запрошення України до Альянсу щонайменше семеро держав-членів: у лідерах США та Німеччина, але також проти Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія й Іспанія.