У Зеленского опровергли, что семь стран НАТО против приглашения Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Спикер президента Сергей Никифоров опроверг данные СМИ, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Слова пресс-секретаря Владимира Зеленского передает Укринформ.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса", – сказал Никифоров.

Чиновник заявил, что идею приглашения Украины поддерживает "абсолютное большинство" стран-членов НАТО, а в отношении остальных государств "ведется активная работа по адвокации".

Спикер заметил, что приглашение в Альянс – первый пункт Плана победы Зеленского и является "надежным путем к справедливому и длительному миру".

Ранее издание Politico со ссылкой на анонимных должностных лиц НАТО и США заявило, что против приглашения Украины в Альянс по меньшей мере семь государств-членов: в лидерах США и Германия, но также против Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.