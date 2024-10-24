У Зеленского опровергли, что семь стран НАТО против приглашения Украины
Спикер президента Сергей Никифоров опроверг данные СМИ, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Слова пресс-секретаря Владимира Зеленского передает Укринформ.
"Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса", – сказал Никифоров.
Чиновник заявил, что идею приглашения Украины поддерживает "абсолютное большинство" стран-членов НАТО, а в отношении остальных государств "ведется активная работа по адвокации".
Спикер заметил, что приглашение в Альянс – первый пункт Плана победы Зеленского и является "надежным путем к справедливому и длительному миру".
Ранее издание Politico со ссылкой на анонимных должностных лиц НАТО и США заявило, что против приглашения Украины в Альянс по меньшей мере семь государств-членов: в лидерах США и Германия, но также против Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.
- 17 октября генсек НАТО заявил, что Украина станет 33-м или 34-м членом Альянса – то есть следующим или через одного.
- 23 октября постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты до сих пор не готовы пригласить Украину в Альянс.
- Тем временем спикер Сейма Латвии заявила, что страна надеется на приглашение Украины в НАТО уже в 2025 году.