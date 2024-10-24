Против приглашения Украины в НАТО семь стран Альянса – в лидерах США и Германия

Кроме Венгрии и Словакии, против Бельгия, Словения и Испания

Олаф Шольц и Джо Байден (Иллюстративное фото: Julia Nikhinson / EPA)

Против приглашения Украины в НАТО, по меньшей мере, семь государств-членов Альянса: в лидерах США и Германия, но также против Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания. Об этом сообщила европейская редакция американского издания Politico со ссылкой на своих неназванных собеседников.

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СМИ отмечает: президент Владимир Зеленский столкнулся с проблемой со своим Планом победы, основанным на получении Украиной приглашения в НАТО, поскольку некоторые из ключевых членов Альянса не заинтересованы в этом.

Четверо анонимных должностных лиц Штатов и НАТО заявили, что именно Германия и США являются одними из основных государств, которые не спешат реагировать на призыв Зеленского немедленно пригласить Украину в Альянс.

Как отмечает СМИ, ключевые члены НАТО "обеспокоены" возможностью быть втянутыми в войну с Россией.

Однако блокируют такое приглашение еще и Венгрия и Словакия – популистские лидеры этих стран занимают в целом прокремлевскую линию, в частности, венгерский премьер-министр Виктор Орбан блокирует средства ЕС на вооружение Украине и выходит из программ Альянса по отправке летальной помощи Киеву.

В своем сообщении Орбан назвал План победы Зеленского "более чем пугающим", а накануне его словацкий коллега Роберт Фицо заявил, что разрешение Украины присоединиться к НАТО "было бы хорошей основой для Третьей мировой войны" и пообещал никогда не соглашаться на него.

В то же время есть страны, которые не хотят быстро действовать по просьбе Украины, но удовлетворены тем, что "прячутся в тени", отметило издание.

В частности к таким относятся Бельгия, Словения и Испания, которые "прячутся за США и Германией", сообщил собеседник Politico из НАТО. Другой неназванный чиновник заявил, что эти страны теоретически поддерживают приглашение Украины в Альянс, но когда дело дойдет до практики – то начнут отрицать эту идею более публично.

Это ставит названые страны в противоречие с такими странами, как Польша, Эстония, Латвия и Литва, имеющие больший энтузиазм по приглашению Украины. Польша выступает за "открытие перспективы вступления в НАТО для Украины", заявлял премьер Дональд Туск.

В то же время, "этим меньшим странам приходится освобождать место для объединенного фронта Берлина и Вашингтона", отметило издание.

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита президента США Джо Байдена в Берлин заявлял: "Мы следим за тем, чтобы НАТО не стало стороной войны, чтобы эта война не превратилась в гораздо большую катастрофу".

Но чиновники, которые говорили с изданием, пытались подчеркнуть, что и США, и Германия не исключают возможного вступления Украины в НАТО.

Администрация президента США долгое время придерживалась позиции, что вступление Украины в НАТО состоится после окончания российской войны, но не было обозначено никаких временных рамок этого, чтобы "избежать гнева" российского диктатора Владимира Путина, отметило Politico.

Неназванный американский высокопоставленный чиновник сообщил СМИ, что администрация Байдена считает – большинство европейских столиц не поддержит такой шаг НАТО в краткосрочной перспективе, а будущее предложение вступления Украины в Альянс также будет связано с необходимыми реформами для борьбы с коррупцией внутри Украины.

В Белом доме также не удивились тому, что Зеленский может активизировать кампанию давления, чтобы получить обязательства по НАТО перед американскими выборами – из-за опасений, что в случае победы республиканец Дональд Трамп резко сократит помощь Киеву, подытожило издание.