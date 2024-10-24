Проти запрошення України в НАТО сім країн Альянсу – у лідерах США та Німеччина

Олаф Шольц ы Джо Байден (Ілюстративне фото: Julia Nikhinson / EPA)

Проти запрошення України в НАТО щонайменше семеро держав-членів Альянсу: у лідерах США та Німеччина, але також проти Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія й Іспанія. Про це повідомила європейська редакція американського видання Politico з посиланням на своїх неназваних співрозмовників.

ЗМІ зауважує: президент Володимир Зеленський зіткнувся з проблемою зі своїм Планом перемоги, що засновується на отриманні Україною запрошення до НАТО, оскільки деякі з ключових членів Альянсу не зацікавлені у цьому.

Четверо анонімних посадовців Штатів і НАТО заявили виданню, що саме Німеччина та США є одними з основних держав, які не поспішають реагувати на заклик Зеленського негайно запросити Україну до Альянсу.

Як зауважує ЗМІ: ключові члени НАТО "стурбовані" можливістю бути втягнутими у війну з Росією.

Проте блокують таке запрошення ще й Угорщина та Словаччина – популістичні лідери цих країн займають загалом прокремлівську лінію, зокрема, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан блокує кошти ЄС на озброєння Україні та виходить із програм Альянсу з надсилання летальної допомоги Києву.

У своєму дописі Орбан назвав План перемоги Зеленського "більш ніж лякаючим", а напередодні його словацький колега Роберт Фіцо заявив, що дозвіл Україні приєднатися до НАТО "був би хорошою основою для Третьої світової війни" та пообіцяв ніколи не погоджуватися на нього.

Водночас є країни, які не хочуть швидко діяти на прохання України, але задоволені тим, що "ховаються у затінку", зазначило видання.

Зокрема до таких належать Бельгія, Словенія та Іспанія, які "ховаються за США та Німеччиною", повідомив співбесідник Politico з НАТО. Інший неназваний посадовець заявив, що ці країни теоретично підтримують запрошення України до Альянсу, але коли справа дійде до практики – то почнуть заперечувати цю ідею більш публічно.

Це ставить ці країни у суперечність з такими країнами, як Польща, Естонія, Латвія й Литва, котрі мають більший ентузіазм щодо запрошення України. Так, Польща виступає за "відкриття перспективи вступу в НАТО для України", заявляв прем'єр Дональд Туск.

Водночас "цим меншим країнам доводиться звільняти місце для об’єднаного фронту Берліна та Вашингтона", зауважило видання.

Німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту президента США Джо Байдена до Берліну заявляв: "Ми стежимо за тим, аби НАТО не стало стороною війни, аби ця війна не перетворилася на набагато більшу катастрофу".

Але чиновники, які говорили з виданням, намагалися підкреслити, що і США, і Німеччина не виключають можливого вступу України в НАТО.

Адміністрація президента США довгий час дотримувалася позиції, що вступ України до НАТО відбудеться після закінчення російської війни, але не було окреслено жодних часових меж цього, аби "уникнути гніву" російського диктатора Володимира Путіна, зауважило Politico.

Неназваний американський високопосадовець повідомив ЗМІ, що адміністрація Байдена вважає – більшість європейських столиць не підтримає такий крок НАТО у короткостроковій перспективі, а майбутня пропозиція вступу України до Альянсу також буде пов'язана з необхідними реформами для боротьби з корупцією всередині України.

У Білому домі також не здивувалися тому, що Зеленський може активізувати кампанію тиску, аби отримати зобов'язання щодо НАТО перед американськими виборами – через побоювання, що у разі перемоги республіканець Дональд Трамп різко скоротить допомогу Києву, підсумувало видання.