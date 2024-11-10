Приглашение в НАТО. Кирби: Приоритет – уверенность, что Украина сможет выиграть войну

Джон Кирби считает, что сейчас США должны сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине победить на поле боя

Джон Кирби (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Будущее Украины – в НАТО, однако сейчас приоритет – иметь уверенность, что Киев сможет выиграть войну. Об этом в эфире телемарафона сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя План победы президента Владимира Зеленского.

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"Президент Джо Байден твердо дал понять на прошедшем заседании G7, что членство в НАТО будет в украинском будущем. В этом нет никаких сомнений. Мы будем работать с Украиной на ее пути к возможному членству в Альянсе. Но самый первый приоритет – уверенность, что Украина сможет выиграть эту войну", – сказал Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности подчеркнул, что именно поэтому США увеличат помощь Украине и убедятся, что у Киева есть все необходимое для победы на поле боя.

Кроме этого, по словам Кирби, Вашингтон и Киев работают над двусторонними соглашениями в сфере безопасности, чтобы улучшить украинскую оборонную промышленность и убедиться, что Украина будет получать необходимое оружие даже, когда война закончится.

Также США работают с Украиной над реализацией реформ, необходимых любому кандидату на членство в Альянсе.

"Как мы уже говорили, украинское будущее – в НАТО. На сегодняшний день я не могу сказать больше. Президент США очень последователен в этом вопросе, но сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине победить на поле боя", – резюмировал он.