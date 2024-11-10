Приглашение в НАТО. Кирби: Приоритет – уверенность, что Украина сможет выиграть войну
Будущее Украины – в НАТО, однако сейчас приоритет – иметь уверенность, что Киев сможет выиграть войну. Об этом в эфире телемарафона сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя План победы президента Владимира Зеленского.
"Президент Джо Байден твердо дал понять на прошедшем заседании G7, что членство в НАТО будет в украинском будущем. В этом нет никаких сомнений. Мы будем работать с Украиной на ее пути к возможному членству в Альянсе. Но самый первый приоритет – уверенность, что Украина сможет выиграть эту войну", – сказал Кирби.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности подчеркнул, что именно поэтому США увеличат помощь Украине и убедятся, что у Киева есть все необходимое для победы на поле боя.
Кроме этого, по словам Кирби, Вашингтон и Киев работают над двусторонними соглашениями в сфере безопасности, чтобы улучшить украинскую оборонную промышленность и убедиться, что Украина будет получать необходимое оружие даже, когда война закончится.
Также США работают с Украиной над реализацией реформ, необходимых любому кандидату на членство в Альянсе.
"Как мы уже говорили, украинское будущее – в НАТО. На сегодняшний день я не могу сказать больше. Президент США очень последователен в этом вопросе, но сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине победить на поле боя", – резюмировал он.
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- 23 октября постоянный представитель США при НАТО Смит заявила, что Соединенные Штаты до сих пор не готовы пригласить Украину в Альянс.
- 24 октября Politico писало, что против приглашения Украины в Альянс по меньшей мере семь государств-членов. Спикер Зеленского опроверг эту информацию.