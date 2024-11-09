Глава Міноборони Британії: Втрати РФ у живій силі за жовтень є рекордними, майже 42 000

Попередній максимум був у травні 2024 року — 39 110 військових за місяць

Джон Гілі (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

У жовтні втрати російської окупаційної армії на війні проти України стали рекордними – 41 980 вбитими та пораненими. Про це в інтерв'ю The Telegraph заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

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Він зазначив, що, за даними британської військової розвідки, середньодобові втрати російських військ в Україні у жовтні становили 1354 солдати.

Загалом за цей місяць Росія втратила 41 980 військових, що стало рекордним показником від початку вторгнення. Попередній максимум був у травні 2024 року — 39 110 військових за місяць, уточнив Гілі.

Загалом РФ від лютого 2024 року, за оцінкою Великої Британії, втратила орієнтовно понад 696 тисяч військових.

4 листопада 2024 року воєнні втрати РФ у живій силі перевалили за 700 000 за даними Генштабу ЗСУ.