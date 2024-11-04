Воєнні втрати Росії у живій силі перевалили за 700 000
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже понад 700 000 своїх військових. Про це свідчать оновлені дані Генштабу ЗСУ.
Так, станом на ранок 4 листопада втрати РФ у живій силі становили близько 700 390 окупантів (сюди входять як загиблі, так і поранені. – Ред.). За минулу добу Сили оборони знищили 1300 росіян.
Також армія РФ втратила десятки тисяч одиниць зброї і техніки:
→ бойових броньованих машин ‒ 18 538 (+15);
→ артилерійських систем – 20 121 (+35);
→ РСЗВ – 1245 (+1);
→ засобів ППО ‒ 994 (+0);
→ літаків – 369 (+0);
→ гелікоптерів – 329 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93);
→ крилатих ракет ‒ 2629 (+0);
→ кораблів / катерів ‒ 28 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77);
→ спецтехніки ‒ 3587 (+3).
- 25 жовтня головком ЗСУ Сирський розповів про втрати РФ у Курській області: на той момент це було майже 18 000 солдатів та близько 1000 одиниць техніки.
- За даними The National Interest, елітні російські спецпідрозділи зазнали "нищівних втрат" в Україні, особливо під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році.
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