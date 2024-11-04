Воєнні втрати Росії у живій силі перевалили за 700 000

За минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1300 окупантів

Російські окупанти (Фото: EPA)

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже понад 700 000 своїх військових. Про це свідчать оновлені дані Генштабу ЗСУ.

Так, станом на ранок 4 листопада втрати РФ у живій силі становили близько 700 390 окупантів (сюди входять як загиблі, так і поранені. – Ред.). За минулу добу Сили оборони знищили 1300 росіян.

Також армія РФ втратила десятки тисяч одиниць зброї і техніки:

→ бойових броньованих машин ‒ 18 538 (+15);

→ артилерійських систем – 20 121 (+35);

→ РСЗВ – 1245 (+1);

→ засобів ППО ‒ 994 (+0);

→ літаків – 369 (+0);

→ гелікоптерів – 329 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93);

→ крилатих ракет ‒ 2629 (+0);

→ кораблів / катерів ‒ 28 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77);

→ спецтехніки ‒ 3587 (+3).

25 жовтня головком ЗСУ Сирський розповів про втрати РФ у Курській області: на той момент це було майже 18 000 солдатів та близько 1000 одиниць техніки.

За даними The National Interest, елітні російські спецпідрозділи зазнали "нищівних втрат" в Україні, особливо під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році.

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