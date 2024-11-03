Українські захисники з бригади "Едельвейс" відбили масовану російську атаку, у якій брали участь 22 одиниці бронетехніки та 120 окупантів. Відео опублікувала сама 10 окрема гірсько-штурмова бригада.

Бій відбувся у суботу, 2 листопада.

Захисники зауважили, що окупанти атакували їх позиції сімома танками, 13 бойовими машинами піхоти та двома легкоброньованими транспортерами МТ-ЛБ, а загалом до штурмових дій було залучено 120 загарбників.

"Завдяки злагодженій роботі наших артилеристів, [операторів] протитанкових ракетних комплексів, розвідки та дронів, наближення ворога було вчасно виявлено і його штурмові групи зупинено на підходах до позицій", – зазначають військові.

У бригаді додали: унаслідок бою вдалося знищити шість російських танків та дев'ять БМП, ліквідовано 19 окупантів й поранено ще 23, інші втрати уточнюються.

Водночас серед українських захисників втрат не було, зауважили у повідомленні.

Згідно з попередніми дописами, наразі бригада воює на Сіверському напрямку на півночі Донецької області.

Якщо відео на початку новини не відкривається, його можна подивитися за посиланням.

Читайте також
Як ліквідовували російського "комбрига" на прізвисько "Ташкент" – відео від ЗСУ
війнаатаказсудонецькедельвейс