Українські захисники з бригади "Едельвейс" відбили масовану російську атаку, у якій брали участь 22 одиниці бронетехніки та 120 окупантів. Відео опублікувала сама 10 окрема гірсько-штурмова бригада.

Бій відбувся у суботу, 2 листопада.

Захисники зауважили, що окупанти атакували їх позиції сімома танками, 13 бойовими машинами піхоти та двома легкоброньованими транспортерами МТ-ЛБ, а загалом до штурмових дій було залучено 120 загарбників.

"Завдяки злагодженій роботі наших артилеристів, [операторів] протитанкових ракетних комплексів, розвідки та дронів, наближення ворога було вчасно виявлено і його штурмові групи зупинено на підходах до позицій", – зазначають військові.

У бригаді додали: унаслідок бою вдалося знищити шість російських танків та дев'ять БМП, ліквідовано 19 окупантів й поранено ще 23, інші втрати уточнюються.

Водночас серед українських захисників втрат не було, зауважили у повідомленні.

Згідно з попередніми дописами, наразі бригада воює на Сіверському напрямку на півночі Донецької області.

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