"Гасили росіян, як в тирі". РФ пішла механізованою колоною на десантників ЗСУ – відео наслідків

На Курахівському напрямку воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили чергову масовану атаку окупантів. Відео 18+ опублікувала пресслужба бригади.

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Військові розповіли, що росіяни намагаються кількістю прорвати оборону 79-ки – цього разу на штурм позицій десантників виїхало 13 бронемашин з піхотою, чотири танки, бойова машина підтримки танків "Термінатор" та чотири мотоцикли.

"Але замість штурму окупанти потрапили у справжню смертельну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни – наші десантники почали "гасити" росіян, як в тирі", – йдеться у повідомленні.

У підсумку воїни 79-ки знищили дев'ять бронемашин, два танки, БМПТ "Термінатор" та чотири мотоцикли. Ще дві бронемашини були пошкоджені. 25 окупантів було вбито, ще 23 – поранено.

Курахівський напрямок вже тривалий час залишається одним з найгарячіших на фронті, там відбувається найбільша кількість боєзіткнень – на рівні із Покровським напрямком, а часом і більше. Зокрема, за даними Генштабу, минулої доби, 27 жовтня, на Курахівському напрямку було 37 боєзіткнень. На Покровському – 27. Загалом по всьому фронту – 144.

Як наголошували у 79 бригаді, на Курахівському напрямку, на відміну від більшості інших ділянок фронту, окупанти регулярно застосовують для штурмів бронетехніку, а не лише піхоту.

На мапі OSINT-спільноти DeepState можна відстежити, що протягом місяця росіяни суттєво просунулись в районі Курахового.

Курахівський напрямок станом на 30 вересня і станом на 27 жовтня (Мапа: DeepState)

79 бригада неодноразово розбивала російські колони на цій ділянці фронту.

13 жовтня повідомлялось, що 79-ка відбила чергову масовану російську атаку й знищила майже 10 одиниць техніки.

17 жовтня десантники повідомили про ще один масований штурм РФ – тоді окупанти пішли в атаку десятками БМП з піхотою і шістьма танками. Але безуспішно.

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