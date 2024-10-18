ДШВ взяли в полон єгиптянина: той поїхав до Росії вчитись на айтівця й отримав повістку
На Курахівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті, українські воїни взяли в полон окупантів, один з них – єгиптянин. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.
Коментуючи інформацію про те, що росіяни нібито отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не опинитись в українському полоні, Дрималовський зазначив, що воїни 79-ки нерідко фільмували на камери розвідувальних дронів, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і або підривали себе гранатами, або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.
"Останніми днями декілька окупантів підіймали руки, здавалися в полон. Наші десантники мали змогу навіть поспілкуватись із кількома полоненими", – розповів речник бригади.
Зокрема, до полону потрапив єгиптянин, який приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій, але, щойно отримав російський паспорт, вже за місяць отримав і повістку на фронт.
Вже буквально за декілька днів він був помічений у смузі оборони 79 бригади – поїхав на штурм і потрапив у полон.
"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде", – розповів Дрималовський.
Ще один полонений – "типовий представник" армії РФ, колишній засуджений, який за 200 000 рублів пішов воювати проти України.
Також речник 79-ки повідомив, що напередодні окупанти пішли у штурм в районі Костянтинівки 33 одиницями бронетехніки. Десантники знищили 11 бронемашин з російською піхотою і три танки. Ще три танки і три бронемашини були підбиті.
Якщо на інших напрямках росіяни останнім часом штурмують здебільшого лише невеликими піхотними групами, то на Курахівському, за словами Дрималовського, наступ з колонами бронетехніки як раз не є винятком – армія РФ дуже часто йде саме в механізовані штурми колонами.
- Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. 79 бригада вже неодноразово розбивала російські колони на цій ділянці фронту.
- 13 жовтня повідомлялось, що 79-ка відбила чергову масовану російську атаку й знищила майже 10 одиниць техніки.
- 17 жовтня десантники повідомили про ще один масований штурм РФ – окупанти пішли в атаку десятками БМП з піхотою і шістьма танками. Але безуспішно.
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