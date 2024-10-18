ДШВ взяли в полон єгиптянина: той поїхав до Росії вчитись на айтівця й отримав повістку

Полонений єгиптянин знає чотири мови, хотів здобути в РФ вищу освіту. Проте, отримавши паспорт РФ, опинився на війні

Фото: 79 бригада ЗСУ

На Курахівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті, українські воїни взяли в полон окупантів, один з них – єгиптянин. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

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Коментуючи інформацію про те, що росіяни нібито отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не опинитись в українському полоні, Дрималовський зазначив, що воїни 79-ки нерідко фільмували на камери розвідувальних дронів, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і або підривали себе гранатами, або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.

"Останніми днями декілька окупантів підіймали руки, здавалися в полон. Наші десантники мали змогу навіть поспілкуватись із кількома полоненими", – розповів речник бригади.

Зокрема, до полону потрапив єгиптянин, який приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій, але, щойно отримав російський паспорт, вже за місяць отримав і повістку на фронт.

Вже буквально за декілька днів він був помічений у смузі оборони 79 бригади – поїхав на штурм і потрапив у полон.

"Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде", – розповів Дрималовський.

Ще один полонений – "типовий представник" армії РФ, колишній засуджений, який за 200 000 рублів пішов воювати проти України.

Також речник 79-ки повідомив, що напередодні окупанти пішли у штурм в районі Костянтинівки 33 одиницями бронетехніки. Десантники знищили 11 бронемашин з російською піхотою і три танки. Ще три танки і три бронемашини були підбиті.

Якщо на інших напрямках росіяни останнім часом штурмують здебільшого лише невеликими піхотними групами, то на Курахівському, за словами Дрималовського, наступ з колонами бронетехніки як раз не є винятком – армія РФ дуже часто йде саме в механізовані штурми колонами.

Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. 79 бригада вже неодноразово розбивала російські колони на цій ділянці фронту.

13 жовтня повідомлялось, що 79-ка відбила чергову масовану російську атаку й знищила майже 10 одиниць техніки.

17 жовтня десантники повідомили про ще один масований штурм РФ – окупанти пішли в атаку десятками БМП з піхотою і шістьма танками. Але безуспішно.

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