ДШВ взяли в плен египтянина: тот поехал в Россию учиться на айтишника и получил повестку
На Кураховском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте, украинские воины взяли в плен оккупантов, один из них – египтянин. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.
Комментируя информацию о том, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не оказаться в украинском плену, Дрималовский отметил, что воины 79-ки нередко снимали на камеры разведывательных дронов, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и либо подрывали себя гранатами, либо совершали самоубийство с помощью автоматов.
"В последние дни несколько оккупантов поднимали руки, сдавались в плен. У наших десантников была возможность даже пообщаться с несколькими пленными", – рассказал представитель бригады.
В частности, попал в плен египтянин, который приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но, как только получил российский паспорт, уже через месяц получил и повестку на фронт.
Уже буквально через несколько дней он был замечен в полосе обороны 79 бригады – поехал на штурм и попал в плен.
"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", – рассказал Дрималовский.
Еще один пленный – "типичный представитель" армии РФ, бывший осужденный, который за 200 000 рублей пошел воевать против Украины.
Также спикер 79-ки сообщил, что накануне оккупанты пошли на штурм в районе Константиновки 33 единицами бронетехники. Десантники уничтожили 11 бронемашин с российской пехотой и три танка. Еще три танка и три бронемашины были подбиты.
Если на других направлениях россияне в последнее время штурмуют по большей части лишь небольшими пехотными группами, то на Кураховском, по словам Дрималовского, наступление с колоннами бронетехники как раз не исключение – армия РФ очень часто идет именно в механизированные штурмы колоннами.
- Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте, ежедневно там происходят десятки боестолкновений. 79 бригада уже неоднократно разбивала российские колонны на этом участке фронта.
- 13 октября сообщалось, что 79-ка отбила очередную массированную российскую атаку и уничтожила почти 10 единиц техники.
- 17 октября десантники сообщили о еще одном массированном штурме РФ – оккупанты пошли в атаку десятками БМП с пехотой и шестью танками. Но безуспешно.
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