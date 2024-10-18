ДШВ взяли в плен египтянина: тот поехал в Россию учиться на айтишника и получил повестку

Пленный египтянин знает четыре языка, хотел получить в РФ высшее образование. Однако, получив паспорт РФ, оказался на войне

Фото: 79 бригада ВСУ

На Кураховском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте, украинские воины взяли в плен оккупантов, один из них – египтянин. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

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Комментируя информацию о том, что россияне якобы получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не оказаться в украинском плену, Дрималовский отметил, что воины 79-ки нередко снимали на камеры разведывательных дронов, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и либо подрывали себя гранатами, либо совершали самоубийство с помощью автоматов.

"В последние дни несколько оккупантов поднимали руки, сдавались в плен. У наших десантников была возможность даже пообщаться с несколькими пленными", – рассказал представитель бригады.

В частности, попал в плен египтянин, который приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий, но, как только получил российский паспорт, уже через месяц получил и повестку на фронт.

Уже буквально через несколько дней он был замечен в полосе обороны 79 бригады – поехал на штурм и попал в плен.

"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", – рассказал Дрималовский.

Еще один пленный – "типичный представитель" армии РФ, бывший осужденный, который за 200 000 рублей пошел воевать против Украины.

Также спикер 79-ки сообщил, что накануне оккупанты пошли на штурм в районе Константиновки 33 единицами бронетехники. Десантники уничтожили 11 бронемашин с российской пехотой и три танка. Еще три танка и три бронемашины были подбиты.

Если на других направлениях россияне в последнее время штурмуют по большей части лишь небольшими пехотными группами, то на Кураховском, по словам Дрималовского, наступление с колоннами бронетехники как раз не исключение – армия РФ очень часто идет именно в механизированные штурмы колоннами.

Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте, ежедневно там происходят десятки боестолкновений. 79 бригада уже неоднократно разбивала российские колонны на этом участке фронта.

13 октября сообщалось, что 79-ка отбила очередную массированную российскую атаку и уничтожила почти 10 единиц техники.

17 октября десантники сообщили о еще одном массированном штурме РФ – оккупанты пошли в атаку десятками БМП с пехотой и шестью танками. Но безуспешно.

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