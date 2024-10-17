РФ бросает пехотные волны и броню на прорыв к Вишневому: делает ставку на охват Селидово

Помимо пехоты оккупанты также стали активнее задействовать для штурмов в районе Селидово танки и БМП

Россияне пытаются активно штурмовать и продвигаться к Вишневому, которое находится на западной окраине Селидово. Оккупанты бросают в бой пехоту и бронетехнику, пытаясь расширить огневой контроль над подступами к городу и нарушить логистику для украинских сил. Об этом LIGA.net сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

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"Если анализировать активность боев, есть тенденция, что войска РФ делают ставку именно на охват Селидово, не ввязываясь в городские бои, и пытаются активно давить на восточном фланге, чтобы зайти в город пехотными группами", – сообщил он.

Музычук констатировал, что с прошлой недели россияне стали активнее применять для штурмов бронетехнику: от двух-трех единиц до более массированного механизированного штурма из семи-восьми единиц БМП и танков.

В период суток, когда активно работает российская авиация, может прилетать до 10 КАБов.

Музычук отметил, что все подразделения Сил обороны, в том числе и нацгвардейцы, прилагают максимум усилий, чтобы сдерживать волны пехотных штурмов армии РФ. По оккупантам активно работают дронами и артиллерией.

15 бригада Нацгвадии "Кара-Даг" отмечает, что не менее эффективным, но в то же время недооцененным на фоне появления разных типов дронов, остается поражение противника с помощью минирования. Видео 18+ – здесь.

Продвижение россиян в районе Селидово констатировали и аналитики DeepState:

Ситуации в районе Селидово по состоянию на 15 октября и по состоянию на 16 октября (Карта: DeepState)

11 сентября в Нацгвардии сообщали, что удалось уменьшить количество контактных боев непосредственно на подступах к Селидово. Однако россияне "штурмуют почти до последнего", хотя и несут потери.

Оккупанты также сейчас продолжают продвижение в Торецке, уничтожая город артиллерийским огнем.

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