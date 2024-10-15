Россия продвигается в Торецке, стирая целые районы – обновленная карта

Торецк в июле 2024 года (Фото: Константин Либеров/Instagram)

Российские оккупанты продолжают продвижение в Торецке, уничтожая город артиллерийским огнем. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

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Комментируя слова журналиста о том, что по данным OSINT-сообществ, в районе Торецка линия столкновения якобы замерла, спикер ВСУ отметила, что OSINT-карты неточны, потому что обновляются с опозданием. Однако, отметила она, 15 октября аналитики DeepState обновили карту, показывая, что враг продвигается в Торецке.

"К сожалению, должна признать, что это так. Враг использует тактику "артиллерия": уничтожаем город, районы. В Торецке уже не то что домов некоторых нет – там и целых районов некоторых нет", – сказала она.

Спикер ВСУ добавила, что оккупанты закрепляются там, где уже невозможно прятаться, нет укрытий и "вообще ничего нет".

Изменения на карте DeepState: Торецк по состоянию на 13 октября и по состоянию на 14 октября

Фронт в Донецкой области. Торецк, Нью-Йорк и Часов Яр на карте DeepState