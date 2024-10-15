Россия продвигается в Торецке, стирая целые районы – обновленная карта
Российские оккупанты продолжают продвижение в Торецке, уничтожая город артиллерийским огнем. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
Комментируя слова журналиста о том, что по данным OSINT-сообществ, в районе Торецка линия столкновения якобы замерла, спикер ВСУ отметила, что OSINT-карты неточны, потому что обновляются с опозданием. Однако, отметила она, 15 октября аналитики DeepState обновили карту, показывая, что враг продвигается в Торецке.
"К сожалению, должна признать, что это так. Враг использует тактику "артиллерия": уничтожаем город, районы. В Торецке уже не то что домов некоторых нет – там и целых районов некоторых нет", – сказала она.
Спикер ВСУ добавила, что оккупанты закрепляются там, где уже невозможно прятаться, нет укрытий и "вообще ничего нет".
- 8 октября военные сообщали, что оккупанты зашли на восточную окраину Торецка.
- По состоянию на 11 октября ВСУ контролировали 40-50% территории Торецка.