Силы обороны контролируют половину Торецка, в городе остается более 1000 гражданских – ГВА

Торецк (Фото: Oleg Petrasyuk/EPA)

Вооруженные Силы Украины контролируют около 50% Торецка Донецкой области, в городе остается более 1000 гражданских людей. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Ориентировочно в районе 40-50% города находится под контролем ВСУ, остальная территория захвачена врагом. И враг пытается и прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город", – сказал Чинчик.

По его словам, за последние сутки россиянам не удалось продвинуться или захватить позиции в Торецке.

Глава ГВА рассказал, что из города продолжают эвакуировать гражданских. Однако вывозить людей невозможно на больших автобусах, как это было два года назад.

"Оставшиеся люди, а их осталось около 1150 человек, они если выходят, то выходят максимум с документами, удостоверяющими личность, а то даже и их нет. Потому что они где-то сгорели или где-то в подвалах или квартирах, где люди находились ", — подчеркнул Чинчик.

Он добавил, что за минувшие сутки из общины удалось вывезти семь человек.

По словам начальника ГВА, действует система записи на эвакуацию, однако если есть желающие уехать, то их также забирают. Он напомнил, что в Торецке отсутствует тепло-, электро- и водоснабжение, поэтому в очередной раз призвал горожан уехать до наступления зимы.