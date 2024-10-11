Сили оборони контролюють половину Торецька, у місті залишається понад 1000 цивільних – МВА

Торецьк (Фото: Oleg Petrasyuk/EPA)

Збройні Сили України контролюють близько 50% Торецька Донецької області, у місті залишається понад 1000 цивільних людей. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

"Орієнтовно в районі 40-50% міста знаходиться під контролем ЗСУ, інша територія захоплена ворогом. І ворог намагається і докладає всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто", – сказав Чинчик.

За його словами, за останню добу росіянам не вдалося просунутися чи захопити позиції в Торецьку.

Очільник МВА розповів, що з міста і далі евакуйовують цивільних. Однак вивозити людей неможливо великими автобусами, як це було два роки тому.

"Ті люди, які залишилися, а їх залишилося близько 1150 осіб, вони якщо виходять, то виходять максимум з документами, які засвідчують особу, а то навіть і їх немає. Тому що вони десь згоріли або десь у підвалах чи квартирах, де люди перебували", – наголосив Чинчик.

Він додав, що за минулу добу з громади вдалося вивезти сімох людей.

За словами начальника МВА, діє система запису на евакуацію, однак, якщо є охочі виїхати, то їх також забирають. Він нагадав, що у Торецьку відсутнє тепло-, електро- та водопостачання, тому вчергове закликав містян виїхати до настання зими.