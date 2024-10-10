Окупанти "випалюють" Торецьк і просуваються вулицями, ситуація складна – ЗСУ
Ситуація в Торецьку в Донецькій області залишається складною. Армія Росії випалює місто та штурмує його, заявила в ефірі телемарафону речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
"Ситуація в Торецьку складна, м'яко кажучи. На жаль противнику вдалося захопити сусідні вулиці з вулицею Центральною, якою вони просувалися до того. Це їм вдалося, буквально випаливши та зруйнувавши буквально всі будинки та укриття на цих вулицях", — сказала Бобовнікова.
Речниця ОТУ "Луганськ" також розповіла, що випаливши всі укриття, росіяни позбавили і себе можливості ховатися від Збройних Сил. Але, за її словами, командування ворога не рахується із втратами – окупанти просто "випалюють місто", а далі штурмують його малими групами.
За словами Бобовнікової, у Торецьку не залишилося жодного цілого будинку. ЗСУ намагаються стримувати наступ, але окупанти мають перевагу в силі та регулярно поповнюють особовий склад на передовій. І, як каже речниця, ця тактика ворога працює.
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