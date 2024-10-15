Росія просувається у Торецьку, стираючи цілі райони – оновлена мапа
Російські окупанти продовжують просування у Торецьку, знищуючи місто артилерійським вогнем. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
Коментуючи слова журналіста про те, що за даними OSINT-спільнот, в районі Торецька лінія зіткнення нібито завмерла, речниця ЗСУ зазначила, що OSINT-мапи не є точними, тому що оновлюються із запізненням. Проте, наголосила вона, 15 жовтня аналітики DeepState оновили мапу, показуючи, що ворог просувається у Торецьку.
"На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику "артилерія": знищуємо місто, райони. В Торецьку вже не те що будинків деяких немає – там і районів цілих деяких немає", – сказала вона.
Речниця ЗСУ додала, що окупанти закріплюються там, де вже неможливо переховуватись, немає укриттів і "взагалі нічого немає".
- 8 жовтня військові повідомляли, що окупанти зайшли на східну околицю Торецька.
- Станом на 11 жовтня ЗСУ контролювали 40-50% території Торецька.