РФ кидає піхотні хвилі та броню на прорив до Вишневого: робить ставку на охоплення Селидового

Крім піхоти окупанти також почали активніше залучати для штурмів у районі Селидового танки і БМП

Росіяни намагаються активно штурмувати й просуватися до Вишневого, що на західній околиці Селидового. Окупанти кидають у бій піхоту і бронетехніку, намагаючись розширити вогневий контроль над підступами до міста та порушити логістику для українських сил. Про це LIGA.net повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

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"Якщо аналізувати активність боїв, є тенденція, що війська РФ роблять ставку саме на охоплення Селидового, не вв'язуючись у міські бої, та намагаються наразі активно тиснути на східному фланзі, щоб зайти у місто піхотними групами", – повідомив він.

Також Музичук констатував, що з минулого тижня росіяни почали активніше застосовувати для штурмів бронетехніку: від двох-трьох одиниць до більш масованого механізованого штурму із семи-восьми одиниць БМП й танків.

У період доби, коли активно працює російська авіація, може прилітати до 10 КАБів.

Музичук зазначив, що усі підрозділи Сил оборони, зокрема і нацгвардійці, докладають максимум зусиль, аби стримувати хвилі піхотних штурмів армії РФ. По окупантах активно працюють дронами та артилерією.

15 бригада Нацгвадії "Кара-Даг" наголошує, що не менш ефективним, але водночас недооціненим на тлі появи різних типів дронів, залишається ураження противника за допомогою мінування. Відео 18+ – тут.

Просування росіян в районі Селидового констатували і аналітики DeepState:

Ситуації в районі Селидового станом на 15 жовтня і станом на 16 жовтня (Мапа: DeepState)

11 вересня у Нацгвардії повідомляли, що вдалося зменшити кількість контактних боїв безпосередньо на підступах до Селидового. Проте росіяни "штурмують майже до останнього", хоча й зазнають втрат.

Окупанти наразі також продовжують просування у Торецьку, знищуючи місто артилерійським вогнем.

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