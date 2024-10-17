Россияне штурмовали позиции ДШВ десятками танков и БМП. Подбит редкий "Терминатор" – видео
Российская армия в очередной раз пыталась прорвать оборону украинских сил на Кураховском направлении, бросив в наступление в общей сложности 33 единицы бронетехники. Видео уничтожения оккупантов показали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Враг пытался прорваться у села Константиновка. Для этого он применил 27 бронированных машин и шесть танков.
"Наши воины встретили оккупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к нашим передовым позициям", — сообщают в пресс-службе бригады.
Десантникам удалось уничтожить 11 бронемашин вместе с десантом и три танка. Еще три бронемашины и один танк удалось повредить. 36 солдат армии России были ликвидированы, а 37 были ранены. Кроме этого, украинские воины подбили редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор".
По информации Генштаба, самые активные штурмы враг проводит на Покровском и Кураховском направлениях. Возле Покровска враг предпринял 23 попытки штурма украинских позиций, а на Кураховском направлении атаковал 32 раза – это самое горячее направление фронта.
- 3 сентября армия РФ пыталась прорвать оборону бойцов 79 бригады на Кураховском направлении, но врагу пришлось бежать.
- 4 сентября 79-я бригада показала кадры уничтожения российской техники при попытке очередного штурма. Оккупанты пытались атаковать украинские позиции сразу по нескольким направлениям.