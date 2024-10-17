Российская армия в очередной раз пыталась прорвать оборону украинских сил на Кураховском направлении, бросив в наступление в общей сложности 33 единицы бронетехники. Видео уничтожения оккупантов показали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Враг пытался прорваться у села Константиновка. Для этого он применил 27 бронированных машин и шесть танков.

"Наши воины встретили оккупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к нашим передовым позициям", — сообщают в пресс-службе бригады.

Десантникам удалось уничтожить 11 бронемашин вместе с десантом и три танка. Еще три бронемашины и один танк удалось повредить. 36 солдат армии России были ликвидированы, а 37 были ранены. Кроме этого, украинские воины подбили редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор".

По информации Генштаба, самые активные штурмы враг проводит на Покровском и Кураховском направлениях. Возле Покровска враг предпринял 23 попытки штурма украинских позиций, а на Кураховском направлении атаковал 32 раза – это самое горячее направление фронта.

Справка. "Терминатор" – это боевая машина на базе шасси танка Т-72 или Т-90, которую начали разрабатывать еще при СССР в 1980-х годах. Машина способна противостоять легкобронированным целям, танкам, БМП и вертолетам. Она оснащена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж "Терминатора" состоит из пяти человек.