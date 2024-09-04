Россия бросила на штурм позиций ДШВ колонны техники сразу с нескольких направлений – видео

Россияне снова пытались прорвать оборону украинских сил на Кураховском направлении, бросив на штурм 21 единицу бронетехники. Видео результата боя показала 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

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Оккупанты пошли в наступление в районе села Константиновка четырьмя танками и 17 боевыми бронированными машинами с пехотой.

"Российские колонны двинулись на штурм сразу с нескольких направлений, но достичь внезапности оккупантам не удалось – бронетехнику вовремя обнаружила наша аэроразведка. И враг сразу начал получать по зубам от огня наших воинов", – сказано в сообщении.

В ходе боя десантники сожгли три вражеских танка и три бронемашины с пехотой. Еще одну бронемашину – повредили.

Другая техника оккупантов, как сообщают военные, "позорно сбежала с поля боя".

Россияне понесли потери и в живой силе – 15 убитыми и девять ранеными.

По данным Генштаба, Кураховское и Покровское направление сейчас являются самыми горячими на фронте. На Кураховском с начала суток по состоянию на 16:00 4 сентября было 32 атаки россиян, на Покровском – 31.

Карта: DeepState

79-та бригада уже неоднократно разбивала российские колонны, идущие в наступление на десантников на этом участке фронта.

В 79-й бригаде рассказывали, что россияне активно применяют китайские мотоциклы для попыток "проскочить" на украинские позиции, минуя дроны. Однако операторы БпЛА "успешно уничтожают этих безумных гонщиков".

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