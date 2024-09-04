Росія кинула на штурм позицій ДШВ колони техніки одразу з кількох напрямків – відео бою

Росіяни знову намагалися прорвати оборону українських сил на Курахівському напрямку, кинувши на штурм 21 одиницю бронетехніки. Відео результату бою показала 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

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Окупанти пішли у наступ у районі села Костянтинівка чотирма танками й 17 бойовими броньованими машинами з піхотою.

"Російські колони рушили на штурм одразу з кількох напрямків, але досягнути раптовості окупантам не вдалось – бронетехніку вчасно виявила наша аеророзвідка. І ворог одразу почав отримувати по зубах від вогню наших воїнів", – йдеться в повідомленні.

У ході бою десантники спалили три ворожі танки та три бронемашини з піхотою. Ще одну бронемашину – пошкодили.

Інша техніка окупантів, як повідомляють військові, "ганебно втекла з поля бою".

Росіяни зазнали втрат і у живій силі – 15 вбитими й дев’ять пораненими.

За даними Генштабу, Курахівський і Покровський напрямок наразі є найгарячішими на фронті. На Курахівському від початку доби станом на 16:00 4 вересня було 32 атаки росіян, на Покровському – 31.

Мапа: DeepState

79 бригада вже неодноразово розбивала російські колони, які йдуть у наступ на десантників на цій ділянці фронту.

У 79 бригаді розповідали, що росіяни активно застосовують китайські мотоцикли для спроб "проскочити" на українські позиції, оминувши дрони. Проте оператори БпЛА "успішно знищують цих шалених гонщиків".

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