Російська армія в черговий раз намагалася прорвати оборону українських сил на Курахівському напрямку, кинувши у наступ загалом 33 одиниці бронетехніки. Відео знищення окупантів показали бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Ворог намагався прорватися біля села Костянтинівка. Для цього він застосував 27 броньованих машин та шість танків.

"Наші воїни зустріли окупантів прицільним вогнем ще далеко на підступах до наших передових позицій", — повідомляють у пресслужбі бригади.

Десантникам вдалося знищити 11 бронемашин разом із десантом та три танки. Ще три бронемашини та один танк вдалося пошкодити. 36 солдатів армії Росії було ліквідовано, а 37 були поранені. Крім цього, українські воїни підбили рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

За інформацією Генштабу, найактивніші штурми ворог проводить на Покровському та Курахівському напрямках. Біля Покровську ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій, а на Курахівському напрямку атакував 32 рази – це найгарячіший напрямок фронту.

Довідка. "Термінатор" – це бойова машина на базі шасі танка Т-72 чи Т-90, яку почали розробляти ще за часів СРСР у 1980-х роках. Машина здатна протистояти легкоброньованим цілям, танкам, БМП та вертольотам. Вона оснащена двома гарматами калібру 30 мм, великокаліберним кулеметом, а також протитанковим комплексом "Атака-Т". Екіпаж "Термінатору" складається із п’яти осіб.