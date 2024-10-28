"Гасили россиян, как в тире". РФ пошла механизированной колонной на десантников ВСУ: видео

На Кураховском направлении воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередную массированную атаку оккупантов. Видео опубликовала пресс-служба бригады.

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Военные рассказали, что россияне пытаются количеством прорвать оборону 79-ки – на этот раз на штурм позиций десантников выехало 13 бронемашин с пехотой, четыре танка, боевая машина поддержки танков "Терминатор" и четыре мотоцикла.

"Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины – наши десантники начали "гасить" россиян, как в тире", – говорится в сообщении.

Воины 79-ки уничтожили девять бронемашин, два танка, БМПТ "Терминатор" и четыре мотоцикла. Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов были убиты, еще 23 – ранены.

Кураховское направление уже долгое время остается одним из самых горячих на фронте, там происходит наибольшее количество боестолкновений – наравне с Покровским направлением, а порой и больше. В частности, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 27 октября, на Кураховском направлении было 37 боестолкновений. На Покровском – 27. Всего по фронту – 144.

Как отмечали в 79 бригаде, на Кураховском направлении, в отличие от большинства других участков фронта, оккупанты регулярно применяют для штурмов бронетехнику, а не только пехоту.

На карте OSINT-сообщества DeepState можно отследить, что в течение месяца россияне существенно продвинулись в районе Курахово.

Кураховское направление по состоянию на 30 сентября и по состоянию на 27 октября (Карта: DeepState)

79 бригада не раз разбивала российские колонны на этом участке фронта.

13 октября сообщалось, что 79-ка отбила очередную массированную российскую атаку и уничтожила почти 10 единиц техники.

17 октября десантники сообщили о еще одном массированном штурме РФ – тогда оккупанты пошли в атаку десятками БМП с пехотой и шестью танками. Но безуспешно.

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