Украинские защитники из бригады "Эдельвейс" отразили массированную российскую атаку, в которой участвовали 22 единицы бронетехники и 120 оккупантов. Видео опубликовала сама 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.

Бой прошел в субботу, 2 ноября.

Защитники отметили, что оккупанты атаковали их позиции семью танками, 13 боевыми машинами пехоты и двумя легкобронированными транспортерами МТ-ЛБ, а в общей сложности к штурмовым действиям было привлечено 120 захватчиков.

"Благодаря слаженной работе наших артиллеристов, [операторов] противотанковых ракетных комплексов, разведки и дронов, приближение врага было своевременно обнаружено и его штурмовые группы остановлены на подходах к позициям", – отмечают военные.

В бригаде добавили: в результате боя удалось уничтожить шесть российских танков и девять БМП, ликвидировано 19 оккупантов и ранено еще 23, остальные потери уточняются.

В то же время среди украинских защитников потерь не было, отметили в сообщении.

Согласно предыдущим записям, сейчас бригада воюет на Северском направлении на севере Донецкой области.

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