Военные потери России в живой силе перевалили за 700 000

Российские оккупанты (Фото: EPA)

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже более 700 000 своих военных. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генштаба ВСУ.

Так, по состоянию на утро 4 ноября потери РФ в живой силе составляли около 700 390 оккупантов (сюда входят как погибшие, так и раненые. – Ред.). За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1300 россиян.

Также армия РФ потеряла десятки тысяч единиц оружия и техники:

→ боевых бронированных машин – 18 538 (+15);

→ артиллерийских систем – 20 121 (+35);

→ РСЗО – 1245 (+1);

→ средств ПВО – 994 (+0);

→ самолетов – 369 (+0);

→ вертолетов – 329 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93);

→ крылатых ракет – 2629 (+0);

→ кораблей /катеров ‒ 28 (+0);

→ подводных лодок – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77);

→ спецтехники ‒ 3587 (+3).

25 октября главком ВСУ Сырский рассказал о потерях РФ в Курской области: на тот момент это было около 18 000 солдат и около 1000 единиц техники.

По данным The National Interest, элитные российские спецподразделения понесли "сокрушительные потери" в Украине, особенно во время контрнаступления ВСУ в 2022 году.

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