Военные потери России в живой силе перевалили за 700 000
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже более 700 000 своих военных. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генштаба ВСУ.
Так, по состоянию на утро 4 ноября потери РФ в живой силе составляли около 700 390 оккупантов (сюда входят как погибшие, так и раненые. – Ред.). За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1300 россиян.
Также армия РФ потеряла десятки тысяч единиц оружия и техники:
→ боевых бронированных машин – 18 538 (+15);
→ артиллерийских систем – 20 121 (+35);
→ РСЗО – 1245 (+1);
→ средств ПВО – 994 (+0);
→ самолетов – 369 (+0);
→ вертолетов – 329 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93);
→ крылатых ракет – 2629 (+0);
→ кораблей /катеров ‒ 28 (+0);
→ подводных лодок – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77);
→ спецтехники ‒ 3587 (+3).
- 25 октября главком ВСУ Сырский рассказал о потерях РФ в Курской области: на тот момент это было около 18 000 солдат и около 1000 единиц техники.
- По данным The National Interest, элитные российские спецподразделения понесли "сокрушительные потери" в Украине, особенно во время контрнаступления ВСУ в 2022 году.
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