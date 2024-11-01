Элитные бригады России понесли "сокрушительные потери" в Украине – The National Interest

Согласно данным Пентагона, потери в некоторых бригадах составили от 75% до 90%

Российский солдат (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Элитные российские спецподразделения понесли "сокрушительные потери" в Украине, особенно во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины в 2022 году. Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на утечки данных Пентагона и отчет Военно-воздушных сил США.

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В секретных документах, которые в апреле 2023 года слил летчик Национальной гвардии ВВС США, были оценки Пентагона хода полномасштабной войны, ее участников, а также данные о подразделениях российского спецназа. Согласно этой информации, российские спецназовцы появлялись во всех важных сражениях, включая Мариуполь, Херсон, Лиман, Харьков, Киев и Донецкое направление.

По информации Пентагона, четыре из пяти бригад спецназа понесли серьезные потери к концу лета 2022 года. По оценкам Агентства военной разведки, в одной из бригад осталось 125 военный из 900. Подразделение, которое потеряло 90% личного состава, считается неэффективным и выводится с поля боя.

Сообщается, что во время контрнаступления ВСУ "застали врасплох" третью гвардейскую бригаду спецназа разведки РФ. Оккупантам пришлось обороняться в Лимане, потеряв до 75% личного состава.

По подсчетам Пентагона за 2022 года, России может понадобиться до 10 лет, чтобы восстановить спецназ до довоенного уровня.

11 октября в ОБСЕ сообщили, что Россия теряет по солдату каждые захваченные 2,5 квадратных метра.

25 октября главком Сырский рассказал о потерях России в Курской области. Убито больше 6000 оккупантов, а техники уничтожено 970 единиц.

В США в тот же день заявили, что у России еще есть опасные силы, которых едва коснулась война. Это дальняя авиация, ракетные силы стратегического назначения, оборонные подразделения и подводные средства.